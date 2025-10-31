ハロウィーンの31日、中国・上海では警戒態勢が敷かれ、若者らのコスプレの取り締まりも行われました。ハロウィーンを迎えた31日、中国・上海市内の中心部では、警備が強化されるなど警戒態勢が敷かれたほか、コスプレをした人を警察が取り締まる様子も確認されました。ある飲食店はNNNの取材に対し、当局からハロウィーンの飾り付けを撤去するよう命じられたと明らかにしました。上海では2022年、若者らが集まりゼロコロナ政策へ