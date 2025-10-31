「ゴルフ・常陸宮杯全日本大学選手権・最終日」（３１日、片山津ＧＣ＝パー７０）男子団体で大阪学院大が、２大会ぶり２度目の優勝を飾った。首位から出て小林匠（３年）、安藤輝（２年）が６７で回り最終日は４選手のトータルで２７５。４日間の通算１０９８で、連覇を目指した東北福祉大（同１１０５）を振り切った。団体は１チーム５人中、上位４人の合計スコアで争われる。前日の第３日に栗原遥大（２年）が６６を出すな