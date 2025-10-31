三浦市立病院は３１日、診療部の医師を減給１０分の１（２カ月）の懲戒処分とした。同病院によると、医師は２月１６日、診察券を作る際に患者が記入した携帯電話番号を不正に利用し、患者へ私的なショートメールを送って精神的な苦痛を与えた。患者の関係者からの連絡で発覚したという。