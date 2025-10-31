愛知県江南市に住む70代と60代の女性が、警察官などをかたるオレオレ詐欺の被害に遭い、合わせて1億円あまりをだまし取られました。 警察によりますと、9月、江南市の70代の女性に警察官を名乗る男などから電話があり、その後、ＬＩＮＥに誘導され「あなた名義で口座が作られている」「紙幣番号を確認しなければいけない」などと言われました。 女性は指示に従い、10月1日から27日の間に紙袋に入れた現金を玄関先に置