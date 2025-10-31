秋の運動会が終わり、季節はすっかり冬。気づけばもう年末に向かっていた。沙耶たち家族は毎年、年越しをどちらかの実家で過ごすのが恒例。けれど今回は義実家での年越しと聞き、少し憂鬱だった。なぜなら、あの「子どもを独占したがる義姉」も同席するからだ。子どもたちとの距離が近すぎる義姉に、またモヤモヤしてしまうのでは──？そんな不安を抱えたまま、沙耶は義実家の玄関をくぐった。『弟の子を独占する義姉』をごらんく