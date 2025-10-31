子育てを手伝ってくれる人は多ければ多いだけいいものだと思います。しかし、実際にはそれが難しく夫婦2人あるいはママだけの場合もたくさんあるのではないでしょうか。この記事では、子どもが3人いて育休中だが毎日ほぼワンオペで家事・育児をしていてつらいという投稿を紹介します。実家、義実家ともに頼ることが難しく、夫婦関係も悪化してきているそう。こんな状況でどうしたらいいのか投稿者さんは悩んでいるそう。 頼れる