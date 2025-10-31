11月1日は「わん（1）わん（1）わん（1）」で、犬の日。愛らしい家族の存在は、飼い主にとって何物にも代えがたい喜びがると同時に、永遠の責任もあります。愛犬家にとって、「自分が急に倒れたら、飼っている犬がどうなるか」は大きな悩みの種の1つでしょう。実は飼い主に意識がない場合、室内にペットが取り残されていても、本人の許可がなければ他者は手出しすることができません。では、どうすれば自分に何かあったときに、大