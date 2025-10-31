タレント・中川翔子が30日に自身のYouTubeチャンネルを更新し、YouTube撮影を再開したと報告した。9月30日に双子の男の子を帝王切開で出産した中川。30日にアップした動画では「無事に産後1カ月を迎えることができまして。気持ちを新たに、これからもユーチューバー・中川翔子として撮っていけたらいいなと思っています」と、YouTube撮影の再開を報告した。「（帝王切開の）傷も良くなってきて、心も元気で。インスタは毎