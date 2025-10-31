“ののちゃん”こと村方乃々佳さん（7）が30日、華やかな着物姿で登場。『スタジオアリスの七五三応援大使』に就任し、“七五三テーマソング”を初披露しました。乃々佳さんは、「色んなカラフルな色が入っているところがステキだなと思って（着物を）選びました」と話し、3歳の妹・日那乃ちゃんとともに生歌を披露。2人は、「♪ののちゃんとひーちゃん、かわいくおめかしよ、大きな笑顔ではいポーズ」と、七五三テーマソング披露