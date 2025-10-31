11月1日から全国の警察で指名手配容疑者の捜査強化月間が始まり、千葉県警では商業施設の大型ビジョンなどで情報提供を呼びかけます。11月の指名手配容疑者の捜査強化月間で、千葉県警は駅や公共施設でのポスター掲示や商業施設の大型ビジョンで、指名手配犯に関する情報提供を呼びかけます。8月末時点で千葉県警では28人を指名手配していて、指名手配犯の捜査に特化した追跡捜査専従班をはじめ、県警全体で発見・逮捕に取り組むと