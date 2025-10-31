Image: MakerWorld 映画に最も近いXウイングはコレかも。宇宙を舞台にしたSF映画の金字塔といえば『スター・ウォーズ』。見所はたくさんですが、メカや乗り物は今の時代でも斬新なデザインばかり。もしも現実世界で作られたら、本当に飛ぶのでしょうか？ Xウイングに一歩近付くドローン反乱同盟軍が使用し、ルーク・スカイウォーカーも乗っていた戦闘機がXウイング。横一文字の両翼が開いてX