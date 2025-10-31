「ラストワンマイル」を円滑にするため、四川省成都バスが新たに導入した純電動バスが30日に公開された。中国新聞網が伝えた。この新型車両は計280台導入され、うち小型の「マイクロバス」モデルは、社区（コミュニティー）の路地などの狭い道路を柔軟に走行することが可能で、既存のバス路線や地下鉄駅と接続することで、「コミュニティー-地下鉄-生活空間」を結ぶアクセスネットワークがさらに強化される。（提供/人民網日本語版