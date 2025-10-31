宮崎吾朗監督も太鼓判。開園3周年を迎えるジブリパークに、「紅の豚」の飛行艇が仲間入りします。 【写真を見る】｢紅の豚｣の飛行艇“サボイアS-21”がジブリパークに！11月1日で開園3周年 ロタンダ風ヶ丘がリニューアル 愛知･長久手市｢愛･地球博記念公園｣ 愛・地球博記念公園内のジブリパークは、11月1日でオープン3周年を迎え、これにあわせてカフェテリア「ロタンダ風ヶ丘」もリニューア