双子の弟を浜名湖に突き落とし殺害か 兄「こうなることは理解していた」SBS NEWS

ざっくり言うと

  • 静岡県浜松市内に住む無職の65歳男が殺人容疑で逮捕された
  • 同居する双子の弟を浜名湖に突き落とし、溺死させた疑い
  • 「こうなることは理解していました」などと容疑を認めているという
