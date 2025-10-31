10月31日に開幕した「大道芸ワールドカップ2025」。世界各国からアーティストが集まる中、地元静岡でのパフォーマンスに人一倍アツい思いを持っているのが、静岡市出身の大道芸人・ナオキさんです。パフォーマンスの裏側に迫りました。 【動画】「皆さんの拍手と笑顔が最高」大道芸人・ナオキが故郷の舞台にかける思い “夢追う姿”で観客に勇気与える=静岡 静岡市出身のプロ大道芸人・ナオキさん（39）