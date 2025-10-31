10月31日から秋の風物詩「大道芸ワールドカップ」が開幕しました。世界15か国から90人を超えるアーティストが集結し、初日から街は熱気に包まれています。 【写真を見る】10月31日から開催の「大道芸ワールドカップin静岡」 ＜高田愛弓アナウンサー＞ 「私は今、静岡市役所前の葵スクエアにいます。実は大道芸ワールドカップ初日がハロウィーンと重なるのは10年ぶりなんだそうです。31日は