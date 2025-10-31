現在、公式戦で145連勝中。三重県四日市市出身のレスリング藤波朱理選手（21）が大学卒業後の進路を発表しました。 【写真を見る】レスリング藤波朱理(21)選手が来春大学卒業後の進路発表 半導体商社“レスター”に正社員で入社 会長兼CEOが競技経験者 10月30日、東京都内の記者会見場にスーツ姿で現れた藤波朱理選手。 （藤波朱理選手）「こんなに多く（先輩社員）の方が集まってくださると思っていなくて、すごく