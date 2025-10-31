10月31日はハロウィーンです。新潟市内の入浴施設には、お風呂でハロウィーンを楽しむ“恐怖のハロウィーン風呂”が登場しました。 ハロウィーンの仮装をしたスタッフたちがお出迎えしてくれたのは、新潟市秋葉区の入浴施設・花の湯館。【訪れた人】「すごく力が入ったイベントで、楽しみにしていた」【訪れた人】「特別感があって来たいと思えるのでいいと思う」いまや国民的イベントとなったハロウィ&#