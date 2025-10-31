国立の電気通信大学（東京都調布市）は３１日、２０２６年度の学部新入生から授業料を２０％値上げすると発表した。昼間コースの場合、現在の年５３万５８００円が６４万２９６０円となる。２６年度から授業料を２０％値上げする国立大は相次いでおり、名古屋工業大、埼玉大、山口大に続き４校目となった。電通大は、物価高騰や国からの運営費交付金の減少が背景にあると説明している。在学生の授業料は値上げしない。国立大