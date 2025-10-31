10月31日はハロウィンです。新潟県佐渡市では、農家の人たちが畑に本物のカボチャで作った装飾を施すなどハロウィーンムードが高まっていました。 【園児】「ハッピーハロウィーン！トリックオアトリート！お菓子をくれないとイタズラしちゃうぞ」仮装した園児たちが市役所を訪れ、元気いっぱいにご挨拶。魔法使いにふんした佐渡市の渡辺竜五市長が子どもたちにお菓子をプレゼントしていました。【