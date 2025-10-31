µð¿Í£Ï£Â¤Î½ïÊý¹Ì°ì»á¤¬£³£±Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¤³¤ó¤Ð¤ó¤Ï¡Áº£Æü¤ÏÄ¹Åè´ÆÆÄ¤È¿Æ¸ò¤¬¿¼¤«¤Ã¤¿ÃÓËÜ¥µ¥ó¼çºÅ¤Î¥³¥ó¥Ú¡ÚÄ¹ÅèÌÐÍº½ª¿ÈÌ¾ÍÀ´ÆÆÄ¤ò¼Å¤Ö²ñ¡Û¤Ë»²²Ã¤µ¤»¤ÆÄº¤­¤Þ¤·¤¿¡Á¡×¤Èµ­¤·¡Ö¤Ê¤ó¤È¡ª¥Ï¥ó¥Ç¥£¤Ë¤â·Ã¤Þ¤ìÍ¥¾¡¡ÁÉû¾Þ¤ÎÄ¹ÅèÌ¾ÍÀ´ÆÆÄ¤Î¤ª¼Ì¿¿¡×¥´¥ë¥Õ¥³¥ó¥Ú¤Ç¤ÎÍ¥¾¡¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£½¸¹ç¼Ì¿¿¤Ë¤Ïµð¿Í£Ï£Â¤Ç¸µ£Ä£å£Î£Á´ÆÆÄ¤ÎÃæÈªÀ¶»á¤ä¡¢¸µ¹­Åç¡¢µð¿Íº¸ÏÓ¤ÎÀî¸ýÏÂµ×»á¡¢¸µµð¿Í¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤Î¸µÌÚÂç²ð»á