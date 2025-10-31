イベント多き１週間も、きょうは週末控えて小動きドル円１５４円台前半＝ロンドン為替概況 ロンドン市場は、小幅の値動き。今週は一連の主要中銀政策金利発表、米大手ＩＴ企業決算、そしてＡＰＥＣ会議を中心とした政治日程など盛りだくさんの１週間だった。しかし、きょうは一連のイベントをほぼ終えて、週末と月末を控えたタイミングとなっている。相場疲れもあるのか、各市場とも動意薄になっているようだ。ドル円は東京