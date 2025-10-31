児童虐待防止を呼びかける活動として、全国の施設をオレンジ色に照らす「にっぽんオレンジシンボル運動」が11月1日から始まります。取り組みを企画した岐阜市の広告代理店では、一足早く31日夜からライトアップが始まりました。にっぽんオレンジシンボル運動は、児童虐待防止のイメージカラーであるオレンジ色に地域の施設などを照らし、児童相談所虐待対応ダイヤル「189」を広めることを目的としています。こ