（近畿日本鉄道・原恭社長）「本日、近鉄初の本格的なレストラン列車を運行することを発表します」 【写真を見る】近鉄が「食」をテーマにした観光列車運行へ “伊勢志摩サミットのディナー”担当シェフがフレンチのコースを監修 伊勢志摩観光の起爆剤となるか 近鉄が、きょう10月31日に発表したのは「食」をテーマにした新たな観光列車。青のボディに金色のラインがアクセント。近鉄名古屋駅を出発する