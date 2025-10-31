もっと…タイについて知りたいですか？まるで異世界転生!? タイ・バンコクでマンガを描く女性の朝／ソイ・ストーリー1タイに暮らす人たちのやさしさ、タフさ、文化の多様性や面白さを知り、その魅力を分かりやすく日本の人々に伝えるためにマンガで紹介しているマンガ家・小林眞理子さんをご存知ですか？彼女が描く、日本にいるだけではあまり知ることのできないタイのエピソードの数々に、思わず興味をひかれること間違いなしです