Tani Yuukiが、11月19日にリリースする最新シングル「もしものがたり」初回盤の収録内容を解禁した。また、「おかえり」のライブ映像も公開された。◆Tani Yuuki 動画「もしものがたり」は、TVアニメ『ドラえもん』新エンディング曲となる楽曲。自身のルーツにもなっている「ドラえもん」の世界観を余すことなく昇華した作品に仕上がっているという。躓いたり、困難を前に立ち止まることを優しく肯定し、そっと背中を押すような優