巨人は３１日にタウンスタジアムおよびジャイアンツ球場で秋季キャンプ３日目を実施。この日にブルペン入りした横川凱投手（２５）は２６０球の熱投を披露した。横川は「僕はどうしても上半身に力が入ってしまうので、球数を多く投げたいという思いがあった」と語り、当初は３００球を目標に設定。連続投球での達成はならなかったが「１００球を超えたあたりから体の軸で投げられている感覚があった。球数を重ねるにつれて、だ