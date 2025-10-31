元NMB48でタレントの渋谷凪咲（29）が31日、自身のインスタグラムを更新。お笑いコンビ「チョコレートプラネット」と出席したイベントでのコスプレ3ショットを公開した。渋谷は30日に行われた映画「アバター:ファイヤー・アンド・アッシュ」（12月19日公開、監督ジェームズ・キャメロン）のイベントに出席。「ナヴィチョコプラさんとヴァランなぎさ笑」とアバターに扮した3ショットを公開した。「ハッピーハロウィンです」と