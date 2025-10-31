立花孝志氏政治団体「NHKから国民を守る党」の立花孝志党首は31日の記者会見で、学歴詐称を指摘されている田久保真紀市長の失職に伴う静岡県伊東市長選に立候補する可能性に言及した。「当選を目的としないでやるんだったらやろうと思っている」と述べた。同時に「田久保氏を応援しようという気はない」と語った。