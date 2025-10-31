俳優の吉永小百合と佐藤浩市が31日、都内で開催された映画『てっぺんの向こうにあなたがいる』初日舞台挨拶に出席。吉永は「昔はなかった」という初日舞台挨拶での観客と対面できた喜びを語ったほか、佐藤との夫婦役を振り返った。【写真】舞台あいさつでも仲良しな吉永小百合＆天海祐希本作は、日本を代表する偉大な女性登山家・田部井淳子氏の実話をもとに、女性初のエベレスト登頂から、晩年の闘病、余命宣告を受けながらも