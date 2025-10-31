１１月１日は、ダート１６００メートルを舞台にしたペルセウスＳ（３歳上、オープン）が行われる。クリストフ・ルメール騎手が騎乗するトロヴァトーレが出走する一戦などが行われる、東京競馬場の馬場の傾向は以下の通りとなっている。【東京競馬（４回１０日目）】晴れ一時雨・１０％芝（Ｂコース）良ダート良〜稍重先週の芝は雨の影響で土曜午後から悪化。内が傷んだが今週からＢコースに替わるため脚質に偏りはなさそう。