１１月１日は、２歳牝馬による重賞・ファンタジーＳ（芝１４００メートル）が行われる。ここ３年、波乱の決着となっている一戦などが行われる、京都競馬場の馬場の傾向は以下の通りとなっている。【京都馬場（３回１０日目）】曇り時々晴れ・３０％芝（Ｂコース）重〜稍重ダート不良〜重芝は今週からＢコースとなったが、雨の影響もあり、内側の傷みが進む。ダートは脚抜きが良くなり、先行馬がより有利になる。芝逃げ○先