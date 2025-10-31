今週１０月２９、３０日の栗東・坂路タイムのベスト１０は以下の通り。最速は２９日のダークエクリプスとキタノズエッジで、４９秒８と好タイムが出た。１１月１日の東京１１Ｒに出走するカズプレストも、２９日に５０秒７のタイムをマークしている。【２９日・栗東】８００メートル〈１〉ダークエクリプス４９秒８〈１〉キタノズエッジ４９秒８〈３〉カズプレスト（東京１１Ｒ）５０秒７〈３〉オーサムユニバンス５０秒