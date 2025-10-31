世界的グループ「ＢＴＳ」のＪＩＮが３１日、韓国・仁川文鶴競技場で初ソロファンコンサートツアー「＃ＲＵＮＳＥＯＫＪＩＮ＿ＥＰ．ＴＯＵＲ」のアンコール公演を行った。６月の韓国・高陽からスタートし、日本、アメリカ、ヨーロッパなど９都市をめぐるツアーの最後を飾るアンコール公演。１曲目の「ＲｕｎｎｉｎｇＷｉｌｄ」ではスタジアムの外周トラックを走りながら登場。ＡＲＭＹ（ＢＴＳのファンネーム）を驚かせた