タレントの長嶋一茂が３１日放送のテレビ朝日系「ザワつく！金曜日」（金曜・午後６時５０分）に出演し、妻の決めた家庭内の序列が最下位であることを明かす一幕があった。この日、「僕がママ（妻）を怒りました」と話し出した一茂。「あまりにもウチのワンちゃんの虎太郎くんに…。ウチは３匹いるんですけど、初のオスなんですね。この虎太郎くんをママが甘やかし過ぎで」と続けると「そもそも犬とは一緒に寝ないってルールが