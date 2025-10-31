俳優のコリン・ファレル（４９）が、２００２年公開の映画『マイノリティ・リポート』の撮影中に、共演のトム・クルーズ（６３）を怒らせていたことを明かした。そのプロ意識の高さで知られるトム、コリンは自身の仕事に対する姿勢の甘さが原因であったと振り返っている。 【写真】トム・クルーズを怒らせたコリン・ファレル 『ザ・レイト・ショー・ウィズ・スティーヴン・コルベア』出演時、