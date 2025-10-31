ＮＨＫの『ニャンちゅうワールド放送局』の「ニャンちゅう」役（初代）などで知られ、現在ALS（筋萎縮性側索硬化症）で闘病中の声優・津久井教生さんが、「今年もベッドの上からハロウィンに参加していまぁ〜す」と題してブログを更新しました。 【写真を見る】【ニャンちゅう】声優・津久井教生さん「ベッドの上からハロウィンに参加」 “寝たきりでも脳に刺激を” 【ＡＬＳ闘病】津久井さんは「ハッピーハロウィン♡