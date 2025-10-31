10月31日、辻希美がブログを更新した。【写真】「我が家の人気者ドラミちゃん」イエローの帽子を被った次女の写真も公開辻は、自身のブログにて、「ハロウィン ですね」と切り出すと、ガイコツ風の衣装を着用し、笑顔を見せている生後2ヶ月の次女の写真を披露し、「今日のあたちは誰よりも早く仮装してるよ」とコメント。また、「飾り付けして、ご飯作って」「今日は友達とハロウィンパーティーします」とも綴り、大量のハンバーグ