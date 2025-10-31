Ê¡Åç¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉFC¤Ï31Æü¡¢11·î3Æü¤è¤êÎý½¬¸«³Ø¤ª¤è¤Ó¥Õ¥¡¥ó¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òºÆ³«¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Ê¡Åç¸©Æâ¤Ç·§¤Î½ÐË×¤¬Â¿¿ôÈ¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¥¯¥é¥Ö¤ÏÍè¾ì¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î°ÂÁ´¤òºÇÍ¥Àè¤Ë¹ÍÎ¸¡£28Æü¤ËÍâÆü¤«¤é¤ÎÎý½¬¸«³Ø¤ª¤è¤Ó¥Õ¥¡¥ó¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÃæ»ß¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢27Æü¤Ë¤Ï½½Ï»¾Â¸ø±àÅ·Á³¼ÇÉÕ¶á¡ÊÊ¡Åç»ÔÂçºûÀ¸»úÁ°Àî¾®ºäÃÏÆâ¡Ë¤Ç¤Î·§¤Î½ÐË×¾ðÊó¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥¯¥é¥Ö¤Ï°ÂÁ´¤¬³ÎÊÝ¤µ¤ì¼¡Âè¡¢Îý½¬¸«³Ø