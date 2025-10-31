銀座コージーコーナーは、11月1日から全国の店舗（福井県・京都府・鳥取県に取扱店はない）でクリスマス限定スイーツギフトを販売する。今年も少しずつクリスマスの足音が近づいてきた。銀座コージーコーナーでは、11月1日から、かわいいクリスマススイーツギフト3品を発売する。たくさんのサンタさんが暮らす「サンタ村」の様子をパッケージにデザインし、人気のマドレーヌやクッキーをアソートした。自宅用はもちろん、クリスマ