T＆D保険グループの太陽生命は、11月4日から、金融機関代理店において、「長生きMy介護」（正式名称：無配当利率変動型一時払終身生活介護年金保険（001））の販売を開始する。超高齢社会を迎えた日本では、現在75歳以上では約3人に1人、85歳以上では半数以上の人が要介護・要支援の介護状態に認定（出典：厚生労働省「介護保険事業状況報告（暫定）令和6年6月分」、総務省「人口推計（2024年4月確定値）」）されており、介護への