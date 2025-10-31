レディース、メンズ、キッズの革新的なカジュアルフットウェアのグローバルリーダーであるクロックスは、世界中で愛される人気漫画・アニメ「ドラえもん」との限定アイテムを11月5日から発売する。「ドラえもん クラシック クロッグ」未来から来た猫型ロボット「ドラえもん」の魅力を、そのまま足元で楽しめる特別な限定コレクションが登場する。ドラえもんカラーである鮮やかなブルーのクロッグに首輪をイメージした赤いバックス