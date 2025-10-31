JRAは、日本時間11月2日（日）にアメリカ・カリフォルニア州デルマー競馬場で行われる「2025ブリーダーズカップ」に関し、日本国内で馬券発売を行う3レースの最新情報を発表した。対象となるのは、第9レース「ブリーダーズカップクラシック（G1）」、第10レース「ブリーダーズカップマイル（G1）」、および第12レース「ブリーダーズカップフィリー＆メアターフ（G1）」の3競走。【ブリーダーズカップ】世界制覇へ準備完了。フ