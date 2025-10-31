川崎競馬組合は、2025年8月の大雨で被害を受けた金沢競馬場に対し、下記のとおり支援金の寄附を行ったことを発表した。今回の支援では、川崎競馬で実施した「金沢競馬大雨災害復興支援」競走や場内募金活動などによるもので、総額287万7756円が集まった。このうち、10月14日（火）に行われた第5レースの売得金の5％にあたる281万355円を支援金とし、あわせて設置期間中の募金箱から6万7401円が集まった。【浦和競馬】金沢競馬