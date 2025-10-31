１１月１日は東西で新馬戦４レースが行われる。仕上がり、将来性、勝負気配の３項目から、それぞれ上位３頭を選出した。【京都５Ｒ・芝２０００メートル＝９頭立て】▼仕上がり５サリエンテ１シャドウマスター３ガウディ▼将来性５サリエンテ７ジェルソミーノ３ガウディ▼勝負気配５サリエンテ６セルシャーム１シャドウマスター