西武・広池球団本部長が３１日、ともにポスティングシステムを利用した今オフの米大リーグ移籍を希望している今井達也投手と高橋光成投手について「日程はこれから決めます。早い段階で。来週会うことに、と思っています。多分色々と悩んでいると思うので。話し合いになってくると思います」と週明けにも話し合いを行う見通しを明かした。高橋は今季中に国内ＦＡ権も取得済み。広池球団本部長はかねて日本シリーズの全日程終了