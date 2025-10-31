日本限定87台の「M2 CS」登場！BMWジャパンは2025年10月29日、「ジャパンモビリティショー2025」のプレスデーで、「M2 CS（エムツー・シーエス）」を日本初公開しました。M2 CSは、BMW M社が手がけるハイパフォーマンスシリーズの中でも特別な位置づけとなる限定車で、日本ではわずか87台のみを販売すると発表しています。M2史上最強を誇る限定モデル「M2 CS」【画像】超カッコイイ！ これが「“新”FRスポーツカー」です！（6