１１月１日は東西で新馬戦４レースが行われる。仕上がり、将来性、勝負気配の３項目から、それぞれ上位３頭を選出した。【東京５Ｒ・芝１６００メートル＝１３頭立て】▼仕上がり１ミッキーダムール７サトノヴァンクル２インナーパッション▼将来性１ミッキーダムール７サトノヴァンクル１３レッドアヴィオン▼勝負気配１３レッドアヴィオン７サトノヴァン