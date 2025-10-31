ロックバンド「Ｍｒｓ．ＧＲＥＥＮＡＰＰＬＥ」が１１月１、２日に、北海道・大和ハウスプレミストドームで、バンド史上最大規模となる合計５５万人を動員予定の５大ドームツアー「〓ＢＡＢＥＬｎｏＴＯＨ〓」の北海道公演を行う。このほど３人が１０月３１日に新千歳空港に到着。その到着写真を、関係者を通じてスポーツ報知が入手した。最低気温が１桁台と早くも冷え込む北海道を、ミセスがアツくする。同ツアーは先月