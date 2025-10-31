安曇野市では、星や宇宙を表現した美しい光の世界が広がっています。4万5000平方メートル、東京ドーム1個分の敷地を彩る過去最高、およそ56万球のLEDライト。安曇野市にある国営アルプスあづみの公園で１日から始まる「Winter Illumination2025」を前に31日午後5時半から地元住民向けの内覧会が開かれています。恒例のイルミネーションイベントは今年で21回目。今回のテーマは「星のすべて～All of